iOS 15 und iPadOS 15: Neue Public Beta ist verfügbar

Apple hat heute Abend eine neue Public Beta von iOS 15 und iPadOS 15 für die freiwilligen Tester vorgelegt. Damit geht der Testzyklus nun auch für die Public Beta-Tester weiter. Dennoch sollten auch die das neue System nicht unbedingt auf ihr Hauptgerät laden und installieren.

Apple hat heute Abend eine neue Public Beta von iOS 15 und iPadOS 15 für freiwillige Tester vorgelegt. Die neue öffentliche Beta folgt zwei Wochen auf die vorangegangene Testversion und kann ab sofort von allen interessierten Nutzern auf ihr iPhone geladen und installiert werden. Sie dürfte weitgehend auf dem Stand der Developer Beta 3 für registrierte Entwickler sein.

Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos nach einer einmaligen Anmeldung möglich, aber ihr solltet die iOS 15-Beta nicht unbedingt auf euer täglich genutztes iPad oder iPhone laden.

Wie läuft die neue Beta bei euch?

Apple dürfte im Vergleich zur letzten öffentlichen Beta noch einmal einige Probleme und Fehler in der Beta aus der Welt geschafft haben. In dieser Meldung geben wir euch einen Überblick über alle relevanten Neuerungen von iOS 15.

An dieser Stelle wollen wir euch nach euren Eindrücken zur neuen zweiten Beta fragen: Wie läuft die Testversion bei euch, was läuft gut, was eher schlecht? Wir sammeln eure Eindrücke unter diesem Artikel.

