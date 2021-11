Home Betriebssystem iOS 15.2: Wo ist-App zeigt jetzt fremde Tracker

Apple hat in die zweite Beta von iOS 15.2 und iPadOS 15.2 noch einige weitere Neuerungen eingebracht. So kann die Wo ist-App jetzt etwa endlich auch fremde AirTags anzeigen, mit denen man möglicherweise überwacht wird. Das Feature kommt reichlich spät.

Apple hat gestern Abend iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Beta 2 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Diese neue Beta führte unter anderem die Möglichkeit ein, anonyme E-Mails zu versenden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Neuerungen.

So ist die Wo ist-App jetzt in der Lage, wie zuvor angekündigt auch fremde AirTags anzuzeigen, die sich in der Nähe befinden und einen Nutzer eventuell ohne sein Wissen und Einverständnis überwachen.

Versprochenes Feature wurde sehr spät geliefert

Wenn aktiviert, sucht die App kontinuierlich nach fremden Trackern in der Umgebung und liefert Instruktionen, wie das Tracking beendet werden kann.

Auch wurden neue Instruktionen hinzugefügt, wie verlorene Objekte ihren Besitzern zurückgegeben werden können.

Diese Funktion hatte Apple bereits unmittelbar nach der Markteinführung der AirTags angekündigt, liefert sie aber nun erst aus – für iOS-Nutzer. Auch wurde eine App für Android-Smartphones angekündigt, die einen vergleichbaren Funktionsumfang bietet. Auf diese warten Android-Nutzer allerdings noch immer. Nun muss sich Apple allerdings ran halten, um seine eigene Vorgabe noch zu erfüllen. DAs Feature für Android war noch für dieses Jahr versprochen worden.

