Philips Hue: Neues Update für die App und frühe Black Friday-Angebote

Denkt man im Smart Home an smarte Beleuchtung, kommt einem eher früher als später Philips Hue in den Sinn. Schließlich bietet der Hersteller nach wie vor das größte Sortiment an verschiedenen Leuchtmitteln an. Die werden über die neue Hue-App gesteuert, für die es ein weiteres Update gibt

Hue-App in Version 4.8

Bei diesem Update hat sich der Hersteller vor allem den dynamischen Szenen gewidmet. So lässt sich hier die nun Geschwindigkeit. Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS App Store:

Dynamische Szenen ändern sich zu langsam? Jede Farbszene in der Hue-Szenengalerie hat jetzt ihre eigene dynamische Standardgeschwindigkeit, die auf der Stimmung der Szene basiert.

Sie können jetzt die Geschwindigkeit anpassen, mit der sich die Farben ändern. Um die Geschwindigkeit vorübergehend zu ändern, tippen Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben der aktuell wiedergegebenen Szene. Um die Standardgeschwindigkeit der Szene zu ändern, tippen Sie auf das Bleistiftsymbol.

Für unsere türkischen Benutzer haben wir ein spezielles Update: Wir haben alle türkischen Übersetzungen in die App zurückgebracht. Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Fehler entdecken!

Diverse Hue-Leuchtmittel im Angebot

Das Update der App wollen wir zudem zum Anlass nehmen, auf diverse Angebote aufmerksam zu machen. Amazon hat im Rahmen seiner frühen Black Friday-Angebote diverse Leuchtmittel reduziert:

