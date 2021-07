Home Betriebssystem iOS 14.7 behebt Lossless- und 3D-Audio-Playback-Bug, funktioniert es bei euch jetzt?

iOS 14.7 behebt Lossless- und 3D-Audio-Playback-Bug, funktioniert es bei euch jetzt?

Apple hat mit dem heute erschienen Update auf iOS 14.7 nicht nur die Unterstützung für den neue MagSafe-Akku ergänzt. Es wurden mit dem Update auch einige Fehler behoben – hoffentlich endgültig – die bei einigen Nutzern äußert nervig sein konnten. Dazu zählt etwa ein Bug in Zusammenhang mit Apple Music Lossless. Unsere Frage an euch: Ist das Problem mit iOS 14.7 verschwunden?

Apple hat heute Abend iOS 14.7 für alle Nutzer veröffentlicht und damit unter anderem die Unterstützung für die neue externe MagSafe-Batterie von Apple ergänzt. Das Zubehör wird in den nächsten Tagen an erste Kunden ausgeliefert. Darüber hinaus beinhaltet das Update aber auch einige Fehlerbehebungen, eine davon nervte zuletzt vor allem Nutzer von Apple Music, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Bug mit abbrechender Wiedergabe von Apple Music Lossless-Songs soll mit iOS 14.7 behoben sein

Wie Apple in den Notizen zum Update angibt, soll die Aktualisierung den Bug beheben, der dazu geführt hatte, dass Songs in Apple Music Lossless beziehungsweise 3D-Audio-Inhalte nach etwa 20 bis 30 Sekunden abgebrochen wurden. Diesen Effekt haben wir auch in der Redaktion beobachten können, er trat hauptsächlich bei heruntergeladenen Songs auf.

Ist das Problem bei euch gelöst?

Weitere Fehlerbehebungen in iOS 14.7

Die Menüoption zum Teilen von Playlisten in der Musik-App war teilweise nicht mehr verfügbar, dies wurde behoben.

In der Podcasts-App wurde die Option ergänzt, alle Sendungen anzuzeigen oder nur die, denen der Nutzer folgt. Zudem können in der Home-App nun auch Timer auf dem HomePod verwaltet werden.

