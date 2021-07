Home Betriebssystem iOS 14.7.1 und iPadOS 14.7.1 für alle Nutzer wurde veröffentlicht

iOS 14.7.1 und iPadOS 14.7.1 für alle Nutzer wurde veröffentlicht

Apple hat heute ein kleineres Update für alle Nutzer von iPhone und iPad veröffentlicht. iOS 14.7.1 und iPadOS 14.7.1 adressieren Probleme, die mit dem jüngsten Update auf iOS 14.7 bei manchen Nutzern aufgetreten waren.

Heute Abend hat Apple ein kleines Update für iOS 14 und iPadOS 14 veröffentlicht. Alle Nutzer können ab sofort iOS 14.7.1 und iPadOS 14.7.1 laden und installieren.

Wenn das Update bei euch noch nicht angezeigt wird, geduldet euch noch einen kleinen Moment, da diese Updates stets in Wellen über einen gewissen Zeitraum hinweg verteilt werden.

Apple korrigiert einige Fehler

Dieses Update auf iOS 14.7.1 und iPadOS 14.7.1 dürfte vor allem dazu dienen, ein Problem zu beseitigen, das zuletzt für einige Nutzer zum Ärgernis geworden war. Diese Anwender konnten ihre Apple Watch nicht mehr automatisch entsperren, sobald sie ihr iPhone entsperrt hatten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Apple hatte das Problem auch bestätigt und zugleich erklärt, es trete in der Hauptsache bei Nutzern eines iPhones mit Touch ID auf.

iOS 14.7 war vor einer Woche an alle Nutzer verteilt worden. Es hatte neben Neuerungen für die Apple Card in den USA eine Reihe an Fehlerbehebungen mit sich gebracht, dazu zählte auch die Beseitigung eines Problems in Zusammenhang mit Apple Music Lossless und 3D-Audio. Zudem wurden eine ganze Menge teils kritischer Sicherheitslücken gestopft.

