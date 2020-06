iOS 13.6 lässt Nutzer automatischen Download von iOS-Updates abschalten

iOS 13.6 erlaubt eine feinere Einstellung der Downloads und Installation neuer iOS-Updates. Bis jetzt hatte iOS neue Updates des Systems automatisch geladen und irgendwann zur Installation vorgeschlagen, sofern der Nutzer nicht selbst aktiv wurde. Hier kann nun mehr eingestellt werden.

Apple hat mit iOS 13.6 offenbar vor, dem Nutzer mehr Kontrolle über den Umgang mit neuen Updates für iOS zu geben. Bis jetzt lädt iOS neue Aktualisierungen stets im Hintergrund herunter, wenn ein Nutzer ein neues Update nicht innerhalb einiger Tage nach dessen Veröffentlichung installiert, wird er auf die Verfügbarkeit einer Aktualisierung aufmerksam gemacht.

Wenn automatische Updates aktiviert sind, werden dos-Aktualisierungen auch nachts automatisch vorgenommen, wobei das nicht immer zuverlässig funktioniert.

In Zukunft können Nutzer festlegen, ob ein neues iOS-Update bei aktiver WLAN-Verbindung im Hintergrund geladen werden soll oder nicht, diese neue Option zeigt sich in der gestern Abend verteilten zweiten Beta von iOS 13.6 / iPadOS 13.6.

I don’t remember seeing this before in iOS/iPadOS – a way to let your device automatically download and/or install updates, without necessarily saying yes or no to both. Nice quality of life improvement. Found in iPadOS 13.6 beta 2. pic.twitter.com/qdEE1vKneP

— Jeremy Horwitz (@horwitz) June 9, 2020