Amazon DEALS: Heimkino Beamer von Viewsonic bis zu 460 € einsparen

Wer auf der Suche nach einem UHD Heimkinobeamer ist, der kann heute bei Amazon fündig werden. Drei Geräte von Viewsonic sind heute im Preis gesenkt und so lassen sich bis zu 460 € einsparen. Die Angebote bei Amazon sind zeitlich begrenzt, also wer sich einen Beamer sichern möchte, sollte sich schnell entscheiden.

ViewSonic X10-4K -30 %

Der kompakte 4K LED Beamer mit 2.400 LED-Lumen Helligkeit mit guten Lautsprechern und Sprachsteuerung via Alexa und Google überzeugt mit seinem Design und kommt bei weitem nicht mehr so klobig daher, wie einige seiner Vorgänger. Hinter der Lederklappe verbergen sich 2 HDMI 2.0b Anschlüsse mit 18,2Gbps Bandbreite für alle UltraHD HDR Inhalte, ein Port mit USB C Verbindung und Filme lassen sich mittels Ethernet / LAN Anschluss oder dem mitgelieferten Wifi Dongle streamen.

Viewsonic X10-4K UHD Heimkino LED Beamer (4K, 2.400 Lumen, Rec. 709, HDR, 2x HDMI, USB, USB-C, WLAN Konnektivität, 2x 8 Watt Lautsprecher, SD-Kartenleser) anthrazit-metallic

Hersteller: ViewSonic

1.079,90 EUR



Viewsonic PX747-4K -29 %

Der weiße 4K Beamer überzeugt durch seinen Preis. Für aktuell 779,90 € ein faires Angebot für alle, die auf der Suche nach einem Beamer sind. Auch der PX747-4K ist ein lichtstarker 4K- UHD-Projektor, der bestimmt für beste Unterhaltung im Wohnzimmer sorgt.

Viewsonic PX747-4K UHD Heimkino DLP Beamer (4K, 3.500 ANSI Lumen, 2x HDMI, 10 Watt Lautsprecher, 1.2x optischer Zoom, HDR) weiß

Hersteller: ViewSonic

779,90 EUR



Viewsonic M2 Portabler LED Beamer

Zu guter Letzt wollen wir euch noch den kleinen portablen Full-HD Beamer mit 1.200 Lumen vorstellen. Bestens vorbereitet für unterwegs, ob geschäftlich oder privat seid ihr mit dem bronzefarbene Beamer mit 2x 3 Watt Lautsprechern und HDMI, USB, USB-C Anschlüssen, SD-Kartenleser und WLAN Konnektivität für unter 600 €.

Viewsonic M2 Portabler LED Beamer (Full-HD, 1.200 Lumen, Rec. 709, HDMI, USB, USB-C, WLAN Konnektivität, SD-Kartenleser, 2x 3 Watt Lautsprecher) metallic-bronze

Hersteller: ViewSonic

599,90 EUR



