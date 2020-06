Beta 2 von iOS 13.6 / ipadOS 13.6 für Entwickler ist da

Apple hat gerade eben Beta 2 von iOS 13.6 und iPadOS 13.6 für alle Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann damit ab sofort geladen und installiert werden. Das nächste Update könnte Neuigkeiten für Apple News+ und die Nutzer eines Magic Keyboards am iPad mit sich bringen.

Apple hat heute Abend eine neue Beta von iOS 13.6 und iPadOS 13.6 für alle Entwickler bereitgestellt. Die neue Beta kann ab sofort geladen und installiert werden. Die Beta 2 von iOS 13.6 / iPadOS 13.6 folgt eine Woche auf die Freigabe der ersten Beta des kommenden Updates.

Apple könnte Audioinhalte von Apple News+ bringen

Aktuell ist noch nicht klar, welche Neuerungen ‚Apple mit der neuen Testversion für die Entwickler bringt. Auch hinsichtlich der Neuerung in der finalen Fassung herrscht noch keine Klarheit. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass Apple mit iOS 13.6 und iPadOS 13.6 erstmals auch Audioinhalte für Abonnenten von Apple News+ bringen wird, der Dienst ist aktuell noch nicht in Deutschland verfügbar. Über diese mögliche Neuerung hatten wir in einer früheren Meldung berichtet.

Zudem könnte Apple neue Tastenkombinationen für die Helligkeitssteuerung einführen, die Nutzer des Magic Keyboards verwenden können. Darüber hinaus wird das Update zweifellos weitere Verbesserungen der allgemeinen Sicherheit, Performance un Stabilität bringen.

