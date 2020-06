Apple veröffentlicht auch tvOS 13.4.6 für alle Nutzer

Apple hat heute Abend auch tvOS 13.4.6 für alle Nutzer eines Apple TV der vierten oder fünften Generation veröffentlicht. Welcher Art die hier vorgenommenen Änderungen sind, ist nicht klar, sie dürften aber ähnlicher Natur sein wie die Änderungen in den zuvor ebenfalls veröffentlichten Updates für iOS, iPadOS und watchOS.

Apple hat heute Abend auch noch tvOS 13.4.6 für alle Nutzer veröffentlicht. Dieses Update kommt ebenfalls nur ein wenig eine Woche nach der Freigabe der letzten Aktualisierung von tvOS. Apple TV-Besitzer können das Update bei Bedarf manuell installieren.

Keine größeren Neuerungen zu erwarten

Apple hatte heute wie berichtet bereits iOS 13.5.1 und iPadOS 13.5.1 sowie watchOS 6.2.6 für alle Nutzer veröffentlicht und sprach in den knappen Notizen zu dem Update nur von wichtigen Sicherheitsverbesserungen. Diese dürften dann auch Eingang in das Update auf tvOS 13.4.6 gefunden haben. Auch hier wären Änderungen in Zusammenhang mit einer bekannten Lücke bei Bluetooth möglich.

Das Update wird bei Nutzern, die automatische Updates aktiviert haben, automatisch installiert. Merkbare Änderungen im Betrieb sind kaum zu erwarten..

