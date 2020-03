iOS 13.4 / iPadOS 13.4 könnte morgen für alle Nutzer kommen

Apple wird iOS 13.4 und iPadOS 13.4 vielleicht schon morgen für alle Nutzer veröffentlichen. Das Update bringt wohl neben den bereits bekannten Neuerungen auch die Unterstützung für den chinesischen Zahlungsdienst AliPay.

Apples nächstes iOS-Update steht wohl kurz vor dem Start für alle Nutzer. Auf Twitter tauchten nun Hinweise auf einen bevorstehenden Launch von iOS 13.4 auf. Danach wird Apple am morgigen Dienstag iOS 13.4 / iPadOS 13.4 für alle Nutzer verteilen. Neu ist hier der mögliche Start einer Unterstützung von AliPay, einer chinesischen Entsprechung zu Apple Pay.

According to some marketing materials from Alipay, iOS 13.4 will be released on March 17th 🤔 https://t.co/ypqz8iYBLr pic.twitter.com/hPQFWu4GRv

— Khaos Tian (@KhaosT) March 16, 2020