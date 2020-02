macOS Catalina 10.15.4 Beta 2 bringt Echtzeit-Lyrics auf den Mac

macOS Catalina 10.15.4 Beta 2 bringt die Echtzeit-Lyrics von iOS 13 auf den Mac. Die Songtexte, die synchron zum Song durchlaufen, stehen am iPhone bereits für die meisten Songs zur Verfügung.

Apple hat mit macOS Catalina 10.15.4 Beta 2, die gestern Abend von Apple an die Entwickler verteilt wurde, eine Funktion auf den Mac gebracht, die es auf dem iPhone schon länger gibt. Fortan werden auch Echtzeit-Lyrics auf dem Mac verfügbar sein. Dabei scrollen die Songtexte synchron zum Song mit, während er läuft. Songtexte zeigt iOS schon länger an, mit iOS 13 kamen dann auch die synchronisierten Songtexte hinzu.

diese sind nicht für alle Titel verfügbar, können aber bei den populärsten Songs genutzt werden. Es gibt keine Zahlen dazu, wie viele Songs die Echtzeit-Songtexte in Apple Music unterstützen.

Apple unterhält eigenes Team zur Lyrics-Pflege in Apple Music

Anlässlich der Einführung der Echtzeit-Lyrics hatte Apple erklärt, man beschäftige eigens hierfür ein Team von Mitarbeitern, deren Aufgabe es ist, die Songtexte zu transkribieren und dafür zu sorgen, dass die Synchronisierung mit dem Song akkurat eingestellt ist. Diese Option zieht man bei Apple hier offenbar einer Auslagerung der Aufgabe an Drittdienstleister vor.

Das Feature wird mit macOS Catalina 10.15.4 in der finalen Fassung für alle Nutzer der Musik-App am Mac verfügbar werden. Um es zu nutzen, klickt der Nutzer auf das entsprechende Icon rechts oben in der Musik-App.

