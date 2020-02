iOS 13.4 Beta 1 enthält Hinweise auf neues, stärkeres Apple TV

In der ersten Beta von iOS 13.4 sind Hinweise auf ein Update für das Apple TV gefunden worden. Diese Neuauflage kommt womöglich mit einem deutlich stärkeren Prozessor, das könnte unter anderem beim Spielen anspruchsvollerer Spiele nützlich sein.

Gestern Abend hat Apple die erste Beta von iOS 13.4 an die Entwickler verteilt, auch macOS, watchOS und tvOS haben neue Testversionen erhalten. Heute nun hat man bei 9to5Mac Hinweise auf ein neues Apple TV im Code der neuen Beta gefunden.

Dieses trägt die Modellbezeichnung T1125, das aktuelle Apple TV 4K hat die Modellbezeichnung J105a, die HD-Version trägt die Nummer J42d. Das T am Anfang der Modellbezeichnung könnte darauf hindeuten, dass es sich bei dem aktuell in iOS 13.4 referenzierten Apple TV um eine interne Version handelt, die noch nicht für den kommerziellen Vertrieb gedacht ist.

Neues Apple TV mit stärkerem Prozessor

Weitere Hinweise in iOS 13.4 Beta 1 weisen darauf hin, dass das neue Apple TV mit einem A13 Bionic-CPU ausgestattet sein könnte, dieser Prozessor treibt auch die aktuellen iPhones. Das Apple TV läuft derzeit noch mit einem A10 Fusion-CPU. Der Sprung zum A13 wäre ein deutlicher Performance-Schub für die TV-Box. Für HD-Videoplayback braucht man diese zusätzliche Power nicht, wohl aber wäre sie beim Spielen nützlich. Denkbar wäre, dass Apple das Apple TV in Zukunft vermehrt auch als Spielekonsole positionieren möchte, möglicherweise in Kombination mit entsprechenden Titeln, die über Apple Arcade vertrieben werden. Wann ein neues Apple TV auf den Markt kommt, ist noch nicht klar, möglich scheint hier ein Start im Herbst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!