Intelligente Siri: Erste Verbesserung mit iOS 26.1?

Gestern berichteten wir über Siri 2.0, die smartere Sprachassistentin wird aktuell von Apples internem Chatbot getestet. Mit einer Veröffentlichung können wir im Frühjahr 2026 rechnen. Schon mit iOS 26.1 oder iOS 26.2 wird es aber wohl erste Verbesserungen bei Apples Sorgenkind geben.

Das erwähnte Mark Gurman in seinem Wochenend-Newsletter in einem Nebensatz. Demnach soll zum einen Apple Intelligence „in einem der nächsten beiden iOS 26.x-Updates“ nach China kommen. Zum anderen will der Bloomberg-Redakteur erfahren haben, dass Apple Siri mit neuen Fähigkeiten ausstatten wird.

Versprochene Features lassen auf sich warten

Dabei geht es nicht um das kontextbezogene Bewusstsein, die Interaktionen über mehrere Apps hinweg oder eine tiefere Integration persönlicher Daten, sondern um nicht näher beschriebene Verbesserungen in Apples Service-Apps. Konkret spricht Gurman von einer „verbesserten Steuerung durch Siri“.

Mit dem Gerücht im Hinterkopf, wonach Apple im Herbst vermutlich noch neue Apple TV-Hardware vorstellen wird, wäre eine mögliche Anwendung die Apple TV-App. Darin könnte es künftig möglich sein, mit Siri durch Menüs zu navigieren und Bildschirminhalte auszuwählen. Die TV-App könnte damit als Blaupause für weitere Anwendungen dienen, ehe mit iOS 26.4 dann der Neustart gelingen soll.