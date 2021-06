Home Mac Indien: Neuer Apple Online Store treibt Mac-Verkäufe deutlich

Im letzten Jahr ist es Apple endlich gelungen, einen Online-Store in Indien zu öffnen. Zuvor war dem Konzern diese Möglichkeit verwehrt geblieben. Nun konnte dieser Online-Store erste Erfolge hinsichtlich der Verkaufszahlen verbuchen.

Bereits vor Jahren gab es Pläne seitens Apple, einen Online-Store in Indien zu eröffnen, um das Geschäft dort anzukurbeln, Apfelpage.de berichtete. Allerdings konnte das Unternehmen in der Vergangenheit diese Pläne nie verwirklichen, da die Gesetzeslage dies nicht erlaubte. Denn um Filialen in Indien zu besitzen, müssen Firmen 30 Prozent ihrer Produktion in das Land verlagern, wozu Apple nicht in der Lage war.

Im September 2020 schaffte es der Konzern jedoch schließlich, das Projekt zu realisieren. Möglich war dies aufgrund der Tatsache, dass Apple mehr iPhones in Indien produzieren konnte. Dadurch konnte das Unternehmen die indische Regierung davon überzeugen, die hohen gesetzlichen Anforderungen herunterzuschrauben.

Online-Store sorgt für größeren Marktanteil in Indien

Laut Medienberichten habe der Online-Store mehr Menschen in Indien dazu bewegt, Apple-Produkte zu kaufen. So sei Apple im ersten Quartal des Jahres zum fünftgrößten Unternehmen aufgestiegen, das Computer verkaufe, sodass der Konzern insgesamt 208.000 Geräte verkauft habe.

Berechnungen der Firma IDC zufolge konnte Apple den Verkauf von Computern im Vergleich zum Vorjahr um 335,5 Prozent steigern. Verglichen mit Asustek, mit dem es sich den fünften Platz hinsichtlich der Verkaufszahlen teile, habe das Unternehmen lediglich 2.000 Computer weniger verkauft.

Darüber hinaus habe der Online-Store auch für mehr iPhone-Verkäufe gesorgt. Hier habe sich Apples Marktanteil verdoppelt und sei demnach auf vier Prozent gestiegen.

Apple plant Bau von Apple Stores

Im Januar habe Tim Cook deswegen ausgesagt, Apples Online-Store habe ein starkes Interesse von indischen Konsumentinnen und Konsumenten geweckt. Aus diesem Grund werde Apple es erwägen, dort auch physische Läden zu errichten.

