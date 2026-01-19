VanMoof startet Trade-In-Programm – hier gibt es alle Details

Der E-Bike-Pionier VanMoof hat im vergangenen Sommer seinen Neustart hingelegt und nutzt den Jahresauftakt für eine kleine Werbeaktion: Wer noch ein VanMoof S3 oder X3 in der Garage stehen hat, erhält nun eine interessante Umstiegsoption. Der Hersteller startet ein neues Up-Trade-Programm, mit dem Besitzer älterer Modelle beim Kauf eines aktuellen VanMoof-E-Bikes 500 Euro Rabatt erhalten.

So funktioniert das Up-Trade-Programm

Ab sofort nehmen ausgewählte VanMoof-Partner in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich E-Bikes der 3er-Serie entgegen. Nach einer kurzen Prüfung wird ein Gutschein im Wert von 500 Euro ausgestellt. Dieser kann sowohl bei teilnehmenden Händlern als auch im offiziellen Onlineshop eingelöst werden. Die Gutscheine sind bis Ende März 2026 gültig.

Der Zustand des Fahrrads spielt dabei keine Rolle. Voraussetzung ist allerdings, dass der rechtmäßige Besitz über die Bike-ID sowie die VanMoof-App nachgewiesen werden kann. Pro Person ist nur ein Gutschein möglich, zudem lässt sich der Rabatt nicht mit anderen Aktionen kombinieren.

Reaktion auf Kundenfeedback

Nach Angaben von VanMoof basiert das Programm auf direktem Feedback von mehr als 5.000 Kunden sowie zahlreichen Service- und Handelspartnern. Viele Fahrer seien mittlerweile wieder zufrieden unterwegs, andere hätten ihre Bikes jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht reparieren lassen können.

Rabatt auf aktuelle Modelle

Der Gutschein kann unter anderem für die neu entwickelten VanMoof S5 und VanMoof A5 sowie für die aktuelle VanMoof S6-Serie eingesetzt werden. Diese Modelle unterscheiden sich technisch und konstruktiv deutlich von der 3er-Generation und sollen insbesondere bei Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit nachgelegt haben. Die vollständigen Teilnahmebedingungen des Up-Trade-Programms stellt VanMoof direkt auf der eigenen Website bereit.