iMovie erhält Update: Drei neue Filter und 25 neue Sounds

Apple hat heute neben Final Cut Pro auch iMovie aktualisiert. Die Videobearbeitungssoftware für Gelegenheitsfilmer erhält am iPhone und iPad einige neue Filter. Am Mac wird die Integration in das iOS-Produkt weiter optimiert.

Apple hat heute Abend nicht nur seine Videoschnittsoftware für Profis Final Cut Pro mit einem größeren Update bedient. Auch die App für weniger ambitionierte Anwender iMovie hat heute ein Update erhalten.

Die Software erhält am iPhone und iPad drei neue Filter, die zur Bearbeitung von Videos verwendet werden können.

Darüber hinaus kann der Nutzer nun aus 25 weiteren Sounds für die Untermalung seines Clips wählen.

Neuerungen unter iMovie für iOS und macOS

Apple notiert im Detail die folgenden Neuerungen für iMovie in Version 2.2.10 für iOS:

• 25 neue Soundtracks, die automatisch an die Länge deines Films angepasst werden, stehen zur Auswahl – aus Genres wie „Action“, „Entspannen“ und „Sentimental“

• Behebung eines Problems, bei dem der Viewer nach dem Duplizieren eines Fotos in der Timeline möglicherweise nicht mehr aktualisiert wird

• Verbesserung der Zuverlässigkeit von „Widerrufen“ beim Bearbeiten von Trailern

• Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen

iMovie für macOS erhält fünf zusätzliche Filter. Zudem wird der Import von iMovie-Projekten aus der iOS-App, insbesondere auch unter Nutzung der zuletzt neu hinzugefügten Filter, weiter verbessert.

Darüber hinaus bringt das Update die üblichen allgemeinen Stabilitäts- und Performanceverbesserungen.

Beide Versionen von iMovie sind seit einiger Zeit kostenlos für Nutzer von iPhone, iPad und Mac erhältlich.

