Final Cut Pro: Update auf Version 10.4.9 bringt zahlreiche Verbesserungen

Apple hat heute ein größeres Update für die Videoschnittsoftware Final Cut Pro veröffentlicht. Version 10.4.9 bringt unter anderem Verbesserungen bei der Arbeit mit Proxy-Arbeitsabläufen. Ferner wird der Schnitt von Clips zur Nutzung in sozialen Medien verbessert.

Apple hat heute seine Videoschnittsoftware für professionellere Anwender mit einer größeren Aktualisierung versehen. Die Software liegt nun in der Version 10.4.9 vor.

Apple hat sich in diesem Update unter anderem mit verschiedenen Verbesserungen im Umgang mit Proxy-Arbeitsabläufen beschäftigt. Ferner wurden die Möglichkeiten zum Videoschnitt speziell für die Veröffentlichung in sozialen Netzwerken optimiert.

Dies sind die Neuerungen in Final Cut Pro

Nachfolgend die Neuerungen, die Apple zu seinem jüngsten Update für Final Cut Pro notiert hat:

Optimierte Proxy-Arbeitsabläufe

• Erstelle Proxy-Medien in eigenen Bildgrößen wie 1/8, 1/4, 1/2 der Auflösung des Originals oder in voller Auflösung.

• Erstelle Proxy-Medien entweder im Format „ProRes Proxy“ oder „H.264“.

• Zeige die Originalmedien oder optimierte Medien an, wenn für einige Clips in deinem Projekt keine Proxy-Medien verfügbar sind.

• Erstelle eine reine Proxy-Kopie einer Mediathek, um die Größe zugunsten der Portabilität und der Performance zu reduzieren.

Social-Media-Tools

• Transformiere mit der Funktion „Intelligentes Anpassen“ Projekte automatisch in eine quadratische oder vertikale Version.

• Lasse Medien anzeigen, die sich außerhalb der Begrenzungen des Viewers befinden, wenn du mit der Funktion „Transformations-Overscan“ deren Skalierung, Rotation und Position anpasst.

• Füge eine eigene Überlagerung als Orientierungshilfe auf dem Bildschirm hinzu, wenn du Text oder Grafiken innerhalb eines quadratischen oder vertikalen Rahmens platzierst.

• Verwende den neuen Befehl „Projekt duplizieren als“ in Kombination mit der Funktion „Intelligentes Anpassen“, um schnell eine Social-Media-Version deines vorhandenen Projekts zu erstellen.

Weitere neue Funktionen

• Passe ProRes RAW-Kameraeinstellungen wie ISO, Farbtemperatur und Belichtungsversatz mit den neuen Steuerelementen im Informationsfenster an.

• Überblende Audio von angrenzenden Clips in nur einem Schritt mit einem Menübefehl oder einem Tastaturkurzbefehl.

• Verwende den Befehl „Projekt schließen“ im neuen Auswahlmenü über der Timeline, um den Projektverlauf zu löschen.

• Sortiere Clips und Projekte in der Listendarstellung nach dem Datum der letzten Änderung.

• Sieh dir eine Vorschau von stereoskopischen 360°-Videoclips mit der gleichzeitigen Perspektive für das linke und rechte Auge im 360°-Viewer an.

• Stabilisiere 360°-Video per Klick mit den Tools im Informationsfenster.

Final Cut Pro kostet regulär 329,99 Euro im Mac App Store. Die Software kann zuvor jedoch alternativ auch für 90 Tage lang getestet werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!