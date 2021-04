Home Gerüchte iMac-Launch nächste Woche? 21,5 Zoll-Modell teils mit langen Lieferzeiten

Beim kleinen iMac sind aktuell längere Lieferzeiten seitens Apple zu beobachten. Eine, wenn auch nicht die einzige denkbare Interpretation dieser Entwicklung ist, dass Apple die Lager leer räumt, bevor demnächst ein neues Lineup startet.

Zuletzt sind bei der Bestellung des kleinen iMac 21,5 Zoll gestiegene Lieferzeiten zu beobachten. In den USA ist der kleine iMac (Affiliate-Link) in verschiedenen Apple Retail Stores im ganzen Land im Moment nicht mehr lieferbar. Die Lieferzeiten bei Bestellungen zum Kunden sind zuletzt angestiegen, geliefert werden die Geräte nun häufig erst nach mehr als einer Woche.

Auch in Deutschland ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten: Der iMac 21,5 Zoll in der Standardkonfiguration mit acht GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB großen SSD wird für Käufer in Deutschland aktuell erst zwischen dem 27. und 29. April geliefert.

Greift der Kunde zur Version mit 16 GB oder wählt auch nur die ein TB große SSD, rutscht das Lieferdatum bis in die erste Mai-Woche hinein. Eine Abholung im Store ist hier derzeit gar nicht mehr möglich.

Kommen nächste Woche neue iMacs?

Am 21,5 Zoll-iMac hatte Apple bereits vor einigen Wochen Änderungen vorgenommen, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. So sind seither nicht mehr alle Speicherkonfigurationen erhältlich. Verkauft Apple also gerade die letzten Lagerbestände, bevor am Dienstag neue iMacs vorgestellt werden? Über entsprechende Leaks, die genau dies anzudeuten schienen, hatten wir erst gestern berichtet.

Es ist aber auch ein Zusammenhang mit der aktuellen weltweiten Chipkrise denkbar. In vielen Branchen mangelt es aktuell an Halbleiterelementen. Der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC schätzt, dass sich diese Problematik noch bis in das nächste Jahr hinein ziehen könnte.

