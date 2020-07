Im Video verglichen: Wie gefallen euch die neuen macOS-Sounds?

macOS Big Sur klingt anders und laut Apple noch angenehmer. Tatsächlich hat man bei allen Systemsounds Hand angelegt und sie mal mehr, mal weniger deutlich überarbeitet. Auch der legendäre Startton ist wieder da. Wie man die neuen Klänge findet, muss wohl jeder für sich selbst herausfinden und wir wollen gern von euch wissen, was sagt ihr zu den neuen Tönen?

Apple hat unter macOS Big Sur nicht nur am visuellen Design gedreht, das jetzt deutlich mehr nach iOS und iPadOS aussieht. Auch das Sounddesign hat einige Aufmerksamkeit seitens der Produktentwicklung genossen. Relativ bald nach der Keynote und der Verfügbarkeit der ersten Beta hatten wir bereits darüber berichtet, dass der bekannte Startsound am Mac mit macOS Big Sur wiederkommt, mit durchaus geteilten Reaktionen in den Kommentaren.

Aber auch die übrigen Systemklänge wurden überarbeitet. Der Fehlerton, der Papierkorb und all die anderen kurzen Toneffekte, die sich in den Systemeinstellungen ein- und ausschalten lassen, klingen jetzt etwas anders.

Besser oder schlechter?

Apple selbst will die Töne so gründlich überarbeitet haben, wie noch nie am Mac und spricht davon, dass sie jetzt noch angenehmer klingen. Ob das nun so ist, darüber kann man sich streiten, Tatsache ist, einige der Töne wirken jetzt tatsächlich etwas unaufdringlicher. Alle Sounds bleiben indes punktiert und knapp, was zu begrüßen ist.

Wie sie nun aber vom Nutzer wahrgenommen werden, das ist wohl eine der subjektivsten Fragen, die man überhaupt stellen kann, wir wollen euch daher einladen, euren Eindruck zu den neuen Tönen im vergleich zum aktuellen Sounderlebnis zu notieren.

Im eingebetteten YouTube-Video werden die meisten Sounds in der alten und neuen Fassung gegenübergestellt.

