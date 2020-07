Spotify bekommt jetzt auch Videopodcasts

Spotify bekommt jetzt auch Videopodcasts. Das neue Feature wird heute freigeschaltet, das Angebot wird wohl nach und nach anwachsen. Die neuen Podcasts starten überall dort, wo bereits Podcasts in Spotify verfügbar sind.

Spotify bekommt jetzt auch Videopodcasts. Der Streamingdienst hat das neue Feature heute in einer entsprechenden Mitteilung angekündigt. Auf Spotify sind Videopodcasts ab sofort überall dort verfügbar, wo bereits jetzt auch schon Audiopodcasts abgespielt werden können. Zum Start ist das Angebot indes noch ein wenig übersichtlich.

Vor allem bekannte englischsprachige Angebote sind von Anfang an mit dabei, später dürften dann auch international mehr Titel hinzukommen.

Videopodcasts kommen für alle Kunden

Weiterhin noch erwähnenswert im Zusammenhang mit der neuen Funktion ist, dass die neuen Videopodcasts für alle Kunden kommen, so können also auch Nutzer der kostenlosen Basisversion, die durch Werbung finanziert wird, die Podcasts abspielen.

Die Audiovariante für das Hören unterwegs kann auf Wunsch ebenfalls geladen werden. Durch diese neue Funktion biete man Inhalteerstellern noch mehr Freiheiten, kreative Inhalte mit ihrer Zielgruppe zu teilen, so Spotify anlässlich der Einführung der neuen Funktion. Apple bietet Videopodcasts schon länger. Spotify wird eine zunehmend wichtigere Plattform für den mobilen Konsum von Podcasts, Apples Podcasts-App bleibt allerdings auf dem iPhone die unangefochtene Nummer eins. Apple möchte die große Nutzerbasis seiner Podcasts-App in Zukunft offenbar nutzen, indem man eigene Original-Podcasts platziert, wie wir zuletzt in dieser Meldung berichtet hatten.

