Im Video: Alle großen und kleinen Neuerungen in iOS 15.4

Apple hat mit dem letzten größeren Update auf iOS 15.4 einige neue Funktionen eingeführt. Daneben wurden aber auch viele kleinere Änderungen und Verbesserungen Teil des Updates. Ein Video zeigt nun alles, was neu ist unter iOS 15.4.

Apples jüngste Aktualisierung auf iOS 15.4 und iPadOS 15.4 zählte zu den größeren Updates seit Erscheinen von iOS 15. Die neue Version bringt neben den großen Highlights wie Face ID mit Maske und Universal Control am iPad auch einige kleinere Neuerungen.

So wurde etwa die Verwaltung von Covid-19-Impfzertifikaten neuerlich verbessert und für Kunden in der EU ausgeweitet.

Aber auch insgesamt 37 neue Emojis wurden eingeführt, ebenso wie neue Sicherheitsfeatures für AirTags.

Alle Neuerungen von iOS 15.4 kompakt im Video

In einem Video werden nun alle größeren und auch kleineren Neuerungen von iOS 15.4 vorgestellt.

Dass es eine gute Idee ist, das Update zu installieren, hatten wir euch gestern bereits in einer weiteren Meldung mitgeteilt: iOS 15.4 schließt nämlich fast 40 teils schwere Sicherheitslücken. In macOS Monterey 12.3 wurden sogar noch mehr Löcher gestopft und auch in watchOS 8.5 wurde ein bedenklicher Bug beseitigt, wie ihr hier nachlesen könnt.

