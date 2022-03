Home Apps Corona-Warn-App: Update verbessert Test-Zertifikatsverwaltung

Corona-Warn-App: Update verbessert Test-Zertifikatsverwaltung

Die Corona-Warn-App hat ein weiteres Update erhalten. Die jüngste Aktualisierung zielt vor allem auf die Verbesserung der Verwaltung von Testergebnissen. Darüber hinaus wurden Anpassungen in Bezug auf die Harmonisierung von EU-Zertifikaten vorgenommen.

Die Corona-Warn-App hat einige weitere Verbesserungen erhalten. Seit gestern wird das jüngste Update im App Store für iOS verteilt. Diese neue Version der Corona-Warn-App beinhaltet unter anderem ein verbessertes Management von Test-Zertifikaten, es zielt vor allem auf die Darstellung von PCR-Schnelltests.

Auch weitere Optimierungen verbessern die Handhabung von Test-Zertifikaten, etwa in Bezug auf die Anforderungen der EU und einer toleranteren Verarbeitung der Schreibweise.

Das ist neu in der Corona-Warn-App

Diese Anmerkungen haben die Macher der Corona-Warn—App (Affiliate-Link) von Deutscher Telekom und SAP zum jüngsten Update notiert:

– Sie können jetzt PCR-Schnelltests in der Corona-Warn-App registrieren und das Ergebnis sowie das Testzertifikat über die App erhalten.

– Die Zuordnung von Zertifikaten zu Personen wurde fehlertoleranter gestaltet. Kleine Unterschiede in der Schreibweise von Vor- und Nachnamen werden ignoriert, sodass die Zertifikate trotzdem derselben Person zugeordnet werden können.

– Die Spezifikationen der EU für Impfzertifikate für Auffrischimpfungen wurden geändert. Entspricht Ihr Zertifikat nicht mehr den aktuellen Spezifikationen, so können Sie direkt über die Corona-Warn-App ein neues anfordern.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!