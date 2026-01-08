IKEA reduziert seine neuen Smart-Home-Geräte kurz nach Marktstart

Erst Anfang Dezember brachte IKEA seine 21 neuen Matter-Produkte für das Smart Home in den Handel. Nun schrauben die Schweden überraschend am Preisschild – und das dauerhaft. Zahlreiche Geräte aus dem frischen Matter-Portfolio sind ab sofort deutlich günstiger zu haben.

Smarthome-Sensoren jetzt ab 6,99 Euro

Besonders stark fallen die Preissenkungen bei den Sensoren aus. Der KLIPPBOK Wassersensor ist aktuell bereits für 6,99 Euro erhältlich, zuvor lag der Preis bei 9,99 Euro. Auch weitere Sensoren wurden im Preis gesenkt:

TIMMERFLOTTE Klimasensor: jetzt 7,99 Euro statt 9,99 Euro

jetzt 7,99 Euro statt 9,99 Euro MYGGSPRAY Bewegungssensor: jetzt 7,99 Euro statt 9,99 Euro

jetzt 7,99 Euro statt 9,99 Euro MYGGBETT Tür- und Fenstersensor: ebenfalls 7,99 Euro statt 9,99 Euro

Damit positioniert sich IKEA preislich deutlich unter vielen konkurrierenden Matter-Produkten anderer Hersteller.

Luftqualitätssensor und Fernbedienungen günstiger

Auch beim ALPSTUGA Luftqualitätssensor greift IKEA zum Rotstift. Der Preis sinkt von 39,99 Euro auf 29,99 Euro. Zusätzlich wurden mehrere Fernbedienungen günstiger:

BILRESA Fernbedienung mit Scrollrad: jetzt 5,99 Euro statt 6,99 Euro

Standard-Fernbedienung mit Dualschalter (3er-Set): jetzt 12,99 Euro statt 14,99 Euro

Matter-Leuchtmittel ab 4,99 Euro

Zum neuen Matter-Portfolio zählen außerdem zahlreiche Leuchtmittel unter dem Namen KAJPLATS. Angeboten werden Lampen für verschiedene Fassungen sowie Sets inklusive Fernbedienung. Besonders attraktiv: Eine E27-Lampe mit Weißspektrum ist nun bereits für 4,99 Euro erhältlich – zuvor lag der Preis bei 6,99 Euro. Damit bietet IKEA einen wirklich erschwinglichen Einstieg in Matter-basierte Beleuchtung.

Integration über Matter und DIRIGERA

Alle neuen Geräte lassen sich grundsätzlich direkt per Matter in bestehende Smarthome-Systeme integrieren, sofern ein kompatibler Matter-Controller vorhanden ist. In Kombination mit dem DIRIGERA-Hub stehen je nach Gerät zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die über den reinen Matter-Standard hinausgehen. Sämtliche genannten Produkte sind ab sofort über den IKEA-Onlineshop erhältlich. Mit den deutlichen Preissenkungen macht IKEA sein ohnehin günstiges Matter-Sortiment nochmals attraktiver – und erhöht den Druck auf andere Smarthome-Anbieter spürbar.