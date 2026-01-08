Auf der CES 2026 nutzt Anker die Bühne, um zu zeigen, wie breit das eigene Ökosystem inzwischen aufgestellt ist. Mit Neuheiten aus den Bereichen Smart Home, Audio und Ladezubehör richtet sich der Hersteller weniger an Technik-Enthusiasten im Labor, sondern klar an den Alltag von Nutzern – inklusive smarter Automatisierung, lokaler Datenverarbeitung und möglichst wenig Wartungsaufwand.

Neues für das Smart Home: Videotürklingel und Überwachungskamera

Im Smart-Home-Segment steht vor allem eufy im Fokus. Mit der neuen Video Doorbell S4 verfolgt eufy einen Rundumblick-Ansatz: Ein nahezu vollständiges Sichtfeld soll sicherstellen, dass sowohl Besucher als auch Pakete zuverlässig erfasst werden. Ergänzt wird das durch KI-gestütztes Tracking, automatisches Zoomen und eine Kamera, die auch bei wenig Licht verwertbare Aufnahmen liefern soll.

Die Zielrichtung ist klar: möglichst viel Sicherheit ohne Cloud-Zwang, denn die Speicherung erfolgt lokal über die HomeBase. Auch die neue eufyCam-Generation setzt auf 360-Grad-Tracking und eine möglichst wartungsarme Nutzung, unter anderem durch Solarunterstützung.

Neuer Open-Ear von Soundcore mit ANC

Im Audiobereich will soundcore neue Akzente setzen. Besonders auffällig sind Open-Ear-Kopfhörer, die erstmals mit aktiver Geräuschunterdrückung kombiniert werden. Der Ansatz richtet sich an Nutzer, die ihre Umgebung weiterhin wahrnehmen wollen, bei Bedarf aber dennoch Ruhe suchen. Spannend, sie unterstützen High-Res-Audio.

Ergänzt wird das Portfolio durch kompaktere In-Ear-Modelle, die stärker auf Alltag, Reisen und Kommunikation abzielen und zusätzliche Software-Funktionen wie Übersetzung integrieren.

Neues Ladezubehör von Anker

Abgerundet wird der CES-Auftritt durch eine Reihe neuer Zubehörprodukte unter der Marke Anker, die sich klar an mobile Arbeitsplätze und moderne Multi-Device-Setups richten. Dazu zählen modulare Docking-Lösungen, die zahlreiche Anschlüsse auf engem Raum bündeln und sich flexibel in stationäre wie mobile Arbeitsumgebungen integrieren lassen. Ergänzt werden diese durch neue Ladegeräte mit hohen Leistungsreserven, die mehrere Geräte parallel versorgen können, ohne dabei unnötig groß auszufallen. Ein zentrales Thema ist dabei Qi2-Laden, das erstmals konsequent in Ankers Zubehörportfolio Einzug hält und iPhones kabellos mit MagSafe-ähnlicher Geschwindigkeit versorgen soll.

Gleichzeitig setzt der Hersteller auf optimierte Thermik: Integrierte Kühlkonzepte sollen die Wärmeentwicklung auch bei hohen Ladeleistungen begrenzen und so eine gleichbleibend hohe Effizienz gewährleisten. Hinzu kommen kompakte Stromverteiler und Steckdosenleisten, die speziell für aufgeräumte Schreibtische konzipiert sind und klassische Mehrfachsteckdosen ersetzen sollen. Insgesamt verfolgt Anker damit das Ziel, Lade- und Anschlusschaos zu reduzieren und Zubehör stärker als festen Bestandteil moderner Arbeitsplätze zu positionieren.

Wann erscheint was?

Viele der vorgestellten Produkte sollen im Laufe des Jahres 2026 in den Handel kommen. Die eufy Video Doorbell S4 und die eufyCam C38 sind für den ersten Quartalsstart 2026 angekündigt, während die neuen soundcore AeroFit 2 Pro bereits im Januar verfügbar sind. Ankers neues Docking- und Ladezubehör – darunter modulare Docking-Stationen, Qi2-fähige Ladegeräte und kompakte Stromverteiler – wird schrittweise über Ankers eigene Webseite, Amazon und den Fachhandel eingeführt. Konkrete Preisempfehlungen variieren je nach Produktkategorie und Ausstattung und werden von Anker sowie den jeweiligen Marken separat kommuniziert, sobald die einzelnen Modelle kurz vor dem Marktstart stehen.