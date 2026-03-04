IKEA listet zwei Steckdosen mit Matter ein – Marktstart dürfte kurz bevorstehen

Die Schweden haben ihre neuen Smart-Home-Produkte mit Matter bereits seit Dezember 2025 in den eigenen Einrichtungshäusern verfügbar gemacht. Die Leuchtmittel und Fernbedienungen haben primär mit Blick auf den wirklich günstigen Preis neue Maßstäbe gesetzt. Der Möbelgigant will dieses Prinzip wohl auch auf zwei Steckdosen ausweiten.

Zwei neue Steckdosen bereits gelistet

Die neuen Steckdosen sind bei IKEA schon in der eigenen Warenwirtschaft eingelistet worden, zumindest in Schweden. Es handelt sich dabei um Grillplats und Tofsmygga. Beide neuen Steckdosen verzichten auf WLAN und setzen stattdessen auf Matter over Thread. Dies soll für eine stabile und energieeffiziente Verbindung sorgen. Besonders bemerkenswert ist die integrierte Energieverbrauchsmessung, ein Feature, das in vielen günstigen Smart-Plugs bislang fehlt. Optional bietet IKEA ein Bundle mit der Fernbedienung Bilresa an. GRILLPLATS soll in der Farbe Weiß erscheinen und ist für den Innenbereich konzipiert.

Tofsmygga ist das Modell für den Außeneinsatz inklusive einer IP-Zertifizierung und Verschlussklappe. Auch hier wird natürlich auf Matter over Thread. Für die Inbetriebnahme braucht es eine entsprechende Steuerzentrale, ein DIRIGERA-Hub oder einen aktuellen HomePod oder ein aktuelles Apple TV.

Preise und Verfügbarkeit

Der Marktstart ist noch nicht bekannt, die Einlistung in das hauseigene Warenwirtschaftssystem lässt hier ber einen zeitnahen Verkaufsstart schließen. Preislich ist IKEA hier extrem aggressiv unterwegs. Für die Außensteckdose Tofsmygga werden 13 Euro veranschlagt, die Steckdose Grillplatzs für den Innenbereich liegt bei 9 Euro – beide Steckdosen bieten eine Energieverbrauchsmessung.