Apple hat gerade eben macOS 26.3.1, iOS 26.3.1 und iPadOS 26.3.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update bringt neben Fehlerbehebungen unter anderem die Unterstützung für die neuen Studio Displays.

Apple hat soeben iOS 26.3.1 und iPadOS 26.3.1 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung kann wie üblich in den Einstellungen unter Allgemein > Software-Update angestoßen werden.

iOS 26.3.1 bringt Unterstützung für die neuen Studio Displays

Apple schreibt zu der Aktualisierung auf iOS 26.3.1 und iPadOS 26.3.1:

Dieses Update erweitert die Unterstützung für externe Displays um Studio Display (2026) und Studio Display XDR und enthält Fehlerbehebungen für dein iPhone.

Auch macOS 26.3.1 mit der Unterstützung für das neue Studio Display und Studio Display XDR ist ab sofort verfügbar. Die neuen Monitore können ab heute bei Apple vorbestellt werden.

Derzeit befinden sich unterdessen bereits iOS 26.4 und iPadOS 26.4 in der Beta-Phase.