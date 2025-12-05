IKEA bringt zum Wochenende seine 21 neuen Matter-Produkte in seine Einrichtungshäuser

Im Sommer kündigte IKEA an, über 20 neue Produkte für das Smart Home in den Handel zu bringen, die dank Matter und Thread maximal kompatibel mit anderen Smart-Home-Plattformen sein sollen. Ursprünglich war der Launch für 2026 geplant, die Schweden haben sich aber umentschieden.

Neue BILRESA-Fernbedienungen für Matter-Systeme

Für die manuelle Steuerung bringt IKEA neue BILRESA-Fernbedienungen in den Handel. Die Variante mit zwei Tasten kostet 4,99 Euro und eignet sich für einfache Schalt-, Dimm- und Szenenfunktionen. Eine Version mit Drehrad für feinere Einstellungen wird für 6,99 Euro angeboten. Zusätzlich verkauft IKEA zwei Dreierpacks:

Drei Drehrad-Fernbedienungen für 19,99 Euro

Drei Doppeltasten-Fernbedienungen für 14,99 Euro

Diese sollen Haushalten eine flexible Ausstattung ermöglichen, ohne dass jede einzelne Steuerung separat erworben werden muss. Die farbliche Gestaltung soll zudem die Tristesse negieren.

Die neuen Sensoren

Den Kern des neuen Sortiments bilden fünf Matter-kompatible Sensoren, die mit Blick auf den Wettbewerb wirklich erfreulich günstig sind. Speziell der Leckage-Sensor istr preislich extrem aggressiv und somit attraktiv:

MYGGSPRAY Bewegungssensor (9,99 Euro): Für den Innen- und Außenbereich, schaltet bei erkannter Bewegung automatisch Licht.

Für den Innen- und Außenbereich, schaltet bei erkannter Bewegung automatisch Licht. MYGGBETT Tür- und Fenstersensor (9,99 Euro): Meldet offene oder geschlossene Zustände und kann Push-Mitteilungen auslösen.

Meldet offene oder geschlossene Zustände und kann Push-Mitteilungen auslösen. TIMMERFLOTTE Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor (9,99 Euro): Zeigt Messwerte im Wechsel an.

Zeigt Messwerte im Wechsel an. ALPSTUGA Luftqualitätssensor (39,99 Euro): Misst CO₂, Feinstaub, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und ist für die Zusammenarbeit mit IKEA-Luftreinigern ausgelegt.

Misst CO₂, Feinstaub, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und ist für die Zusammenarbeit mit IKEA-Luftreinigern ausgelegt. KLIPPBOK Wassersensor (9,99 Euro): Reagiert auf austretendes Wasser mit akustischem Alarm und optionaler App-Benachrichtigung über einen Hub.

Die neuen Leuchtmittel

Die neuen KAJPLATS-Leuchtmittel decken ein breites Einsatzspektrum ab. Der Einstieg erfolgt bei 6,99 Euro für eine einfache E27-Lampe mit einstellbarem Weißton. Das aktuell teuerste Beleuchtungsprodukt ist ein GU10-Starterset inklusive Fernbedienung für 29,99 Euro. Alle Produkte sind ab sofort über die Webseite oder direkt in den Einrichtungshäusern verfügbar.