Personalkarussell | Intel-Comeback | Apples KI-Pläne – Apfelplausch #420

Zum Jahresende räumt Apple Posten, erstellt Rückblicke und listet Geräte als obsolet. Fabian und Marco sprechen über den scheidenden Design-Chef, die Entlassung von Apples KI-Chef, das Comeback von Intel-Prozessoren und eine mögliche Apple Health-Integration in ChatGPT. Die beiden schließen mit den Tops und Flops der Woche und kündigen eine Sondersendung an.

Kapitelmarken

0:00: Intro: Apple Store München und die erste SMS

Intro: Apple Store München und die erste SMS 07:15 : Hörerpost: Apple Music quittiert Dienst

: Hörerpost: Apple Music quittiert Dienst 10:12 : Release Candidate: iOS 26.2 in den Startlöchern

: Release Candidate: iOS 26.2 in den Startlöchern 12:03 : Wechsel zu Meta: Design-Chef Dye kündigt

: Wechsel zu Meta: Design-Chef Dye kündigt 25:53 : Rauswurf: KI-Chef Giannandrea muss gehen

: Rauswurf: KI-Chef Giannandrea muss gehen 37:13 : ChatGPT mit Apple Health-Integration

: ChatGPT mit Apple Health-Integration 42:29 : Werbung: Unser Sponsor o2

: Werbung: Unser Sponsor o2 44:56 : Zurück in die Zukunft: Baut Intel bald M-Prozessoren?

: Zurück in die Zukunft: Baut Intel bald M-Prozessoren? 50:15 : Apple Music Replay 2025

: Apple Music Replay 2025 55:49 : Gewinner der App Store Awards

: Gewinner der App Store Awards 58:51 : Obsolet: iPhone SE und iPad Pro

: Obsolet: iPhone SE und iPad Pro 01:00:29 : Traditionelle Weihnachtsgrüße von Apple

: Traditionelle Weihnachtsgrüße von Apple 01:02:47: TuFdW: Training mit ChatGPT, Akku-Fail und Nano Banana Pro

