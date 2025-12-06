Apple TV kündigt Starttermin und Trailer für die dritte Staffel von „Tehran“ an

Cupertino legt mit Apple TV aktuell ein unfassbar hohes Tempo an den Tag und kündigte dazu eine Fortsetzung an. Eine, auf die man leider länger warten musste, ist eine Spionage-Thriller-Serie, die zu den besten TV-Serien aus dem Genre seit Jahren gilt.

Trailer ist nun verfügbar

Die Rede ist von der Serie „Tehran“, in der Niv Sultan die Hauptrolle spielt. Fans der Serie mussten sich lange auf den Start der dritten Staffel gedulden. „Tehran“ folgt Tamar (Sultan), einem Mossad-Hacker-Agenten, der Teheran unter einer falschen Identität infiltriert. Nachdem sie am Ende der zweiten Staffel abtrünnig wurde und vom Verlust ihrer engsten Verbündeten mental ins Wanken geriet, muss Tamar in der dritten Staffel einen Weg finden, sich neu zu erfinden, um die Unterstützung des Mossad zurückzugewinnen, wenn sie überleben will. Neu von der Partie ist Hugh Laurie, denn viele als Dr. House aus der gleichnamigen Serie kennen. Der Trailer schürt die Vorfreude auf jeden Fall.

„Tehran — Season 3 Official Trailer | Apple TV"

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Start erfolgt im Januar

Ein Großteil der Serie wurde in Athen gedreht und hat sich eine treue Fangemeinde sichern können. Sie kommt gleichermaßen gut bei Kritikern an. Den Start der dritten Staffel, die insgesamt acht Folgen umfasst, ist auf den 09. Januar 2026 gelegt. Dann lässt sich die erste Episode streamen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Gleichzeitig hat Apple TV bestätigt, dass man aktuell an der vierten Staffel arbeitet.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.