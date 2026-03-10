IKEA bringt die neue VARMBLIXT mit Matter in den Handel

Man kann Matter begründet kritisieren, doch der neue und interoperable Standard sorgt dafür, dass Zubehör für das Smart Home günstiger und vielfältiger wird. Besonders deutlich wird das bei IKEA, die einen alten Leuchtmittelklassiker neu auflegen – es geht um die VARMBLIXT-Lampe. Die ist nun in einer Matter-Version im Handel.

VARMBLIXT kann nun Matter

Fair enough, die erste VARMBLIXT-Lampe fand erst 2023 den Weg in IKEAs Einrichtungshäuser, entwickelte sich aber wegen seinem Donut-Design und dem schönen und angenehm warmen Lichts schnell zu einem Klassiker. Nun gibt es das Modell mit Matter, womit das Modell endlich kompatibel mit dem Smart Home ist. Die Einbindung erfolgt via Matter-over-Thread, was einen entsprechenden Thread-Border-Router voraussetzt. Das kann ein aktueller HomePod, eine aktuelle Apple TV oder der DIRIGERA-Hub sein.

Die Varmblixt-Leuchte kann sowohl an der Wand montiert als auch liegend genutzt werden. Das Gehäuse misst etwa 12 Zentimeter in der Höhe und besitzt einen Durchmesser von rund 30 Zentimetern. Optisch bleibt IKEA dem charakteristischen Design der Serie treu, das sich besonders durch die ringförmige Form auszeichnet. Das integrierte LED-Leuchtmittel soll laut Hersteller eine Lebensdauer von rund 25.000 Stunden erreichen. Bei einer täglichen Nutzung von etwa drei Stunden würde dies einer Einsatzdauer von ungefähr 25 Jahren entsprechen. Die maximale Lichtleistung gibt IKEA mit 180 Lumen an, womit es eher ein Leuchtmittel für Akzentbeleuchtung ist.

Preise und Verfügbarkeit

IKEA kündigte das Leuchtmittel bereits zum Start des Jahres an und sprach davon, dass ein Preis von 99 Euro fällig wird. Dies hat sich nicht bestätigt, IKEA konnte den Preis auf 79,99 Euro reduzieren. Das Leuchtmittel sollte direkt im IKEA-Einrichtungshaus verfügbar sein.