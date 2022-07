Home Apps iConnectHue in Version 4.12: Das ist neu

iConnectHue in Version 4.12: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. Juli 2022 um 12:54 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Die offizielle App von Philips Hue ist wie die Home-App von Apple: Für den Alltag ausreichend, doch im Funktionsumfang limitiert. In beiden Fällen greifen viele Nutzer gerne auf Drittanbieter-Apps zurück. Bei Philips Hue ist iConnectHue hinsichtlich des Leistungsumfangs nahezu ungeschlagen, nun gibt es ein neues Update.

iConnectHue in Version 4.12

Vor rund anderthalb Wochen stellte Signify, der Hersteller von Philips Hue, neue Produkte und Zubehör vor. So gibt es nun den Hue Tap Dial, Apfelpage berichtete. Mit dem Update auf Version 4.12 trägt der Entwickler von iConnectHue dem Rechnung und integriert als erste App den neuen Hue Tap Dial. Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS App Store:

Unterstützung für Hue-Tap-Dial-Schalter

Der neue Hue-Tap-Dial-Schalter wird unterstützt, und das mit all den großartigen Funktionen, die unser Schaltereditor zur Verfügung stellt:

Nutze ihn mit Alternationen wie Gruppe-An-Zustand, mehrere Tastendrücke, nach Tageslicht, nach Zeit, nach Woche(nende)

Nutze Magische Szenen, Szenen, Animationen, Timer, Gruppen-/Lampen-Schalter und mehr

Nutze den Wizard, um ihn schnell einzurichten, oder richte ihn ein, wie Du es willst!

Wenn Du Pro hast, wird der erste Schalter so eingerichtet, dass Du je nach Tag/Nacht die passende Farbtemperatur hast, so oder so schaltet jeder individuelle Schalter eine andere Farbtemperatur. Drücke ihn lang zum Abschalten, rotiere rechts zum Einschalten, rotiere, um die Helligkeit anzupassen.

Verbesserte Watch-App

Wir haben das Design unserer Watch-App aufgefrischt – und wir denken, sie hat sich wirklich gemacht!

Update kostenfrei

Das Update auf Version 4.12 ist grundsätzlich kostenfrei. Doch um die neuen Funktionen nutzen zu können, muss man entweder beim Einmalkauf Version 4.10 erworben haben oder aber ein 2022er Abo haben.

