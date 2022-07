Home iCloud / Services Apple TV+: Erster Trailer zur neuen Comedy-Serie „Best Food Forwards“ veröffentlicht

Apple TV+: Erster Trailer zur neuen Comedy-Serie „Best Food Forwards“ veröffentlicht

Nachdem in den vergangenen Wochen vorrangig Thriller-Serien von Apple TV+ angekündigt worden sind, gibt es dieses Mal wieder was für die Lachmuskeln: Die Comedy-Serie Best Food Forward“ wird im Juli auf dem Streamingservice mit der ersten Staffel debütieren. Apple hat nun den Trailer dafür veröffentlicht.

Die neue Comedy-Serie basiert auf dem Buch „Just Don’t Fall“ des echten paralympischen Athleten, Autors, Motivationsredners und Komikers Josh Sundquist. In der Serie folgt die Kamera dem 12-jährigen Josh Dubin, der von der Heimschule zur öffentlichen Schule geht und bestrebt ist, alles zu erleben, was die Mittelschule zu bieten hat! Aber auf dem Weg steht Josh auch vor einer brandneuen Reihe von Herausforderungen, einschließlich der Möglichkeit, eine ganze Schule von Kindern dazu zu bringen, an seinem Beinprothese vorbeizuschauen und ihn so kennenzulernen, wie er ist. Mit der Unterstützung seiner Eltern und der Hilfe seiner besten Freunde Kyle und Gabriella lernt, lacht und wächst Josh und ist bestrebt, jeden Tag für mehr zurückzukommen. Ihr wisst noch nicht so recht, ob euch die Serie zusagt? Dann schaut doch noch einmal den offiziellen Trailer an, der ist nämlich nun verfügbar:

Start im Juli

Die erste Folge der neuen Comedy-Serie wird auf Apple TV+ am 22. Juli ausgestrahlt werden, die weiteren Folgen werden dann in einem wöchentlichen Turnus zur Verfügung stehen. Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist.

