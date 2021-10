Home Mobilfunk iCloud Private Relay: StreamOn-Partner der Telekom kommen vielfach mit neuer Funktion klar

Apple bietet mit iCloud Private Relay eine neue und schlagkräftige Möglichkeit, die eigene Privatsphäre im Netz zu stärken. Die IP des iPhones wird maskiert, indem der Datenverkehr durch Server einer Konstellation von Apple und einem Drittdienstleister geleitet wird. Das setzt aber unter Umständen auch Komfortangebote wie StreamOn der Telekom oder den Vodafone Pass außer Funktion. Die Telekom hat nun nähere Details zu den Einschränkungen verlauten lassen: Viele StreamOn-Dienste unterstützen Private Relay bereits.

Apples neue Funktion iCloud Private Relay ist grundsätzlich eine durch und durch sinnvolle Funktion. Sie verschleiert die eigenen Spuren im Netz, sowohl Apple, wie auch Dritten gegenüber entzieht man sich damit unerwünschter Beobachtung im Netz. Das Problem: Das wirkt sich auch auf Komfortdienste wie ZeroRating-Angebote aus. StreamOn ist einer von ihnen: YouTube, Apple Music, Netflix und viele andere datenintensive Dienste mehr können über StreamOn genutzt werden – kostenlos und ohne das eigene Inklusivvolumen des Vertrags zu belasten.

Wenn allerdings Private Relay die IP verschleiert, klappt das nicht mehr unbedingt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Viele StreamOn-Dienste funktionieren schon mit Private Relay

Die Deutsche Telekom hat sich inzwischen detaillierter zu dieser Frage geäußert: Sie erklärte in einer entsprechenden Information, rund ein Viertel der 50 wichtigsten StreamOn-Dienste unterstützen derzeit noch keine reibungslose Zusammenarbeit mit Private Relay, dies sind in der Hauptsache Dienste, die auf unverschlüsselte HTTP-Verbindungen setzen. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss: Die meisten populären Angebote sollten inzwischen reibungslos auch mit aktivierter Privatsphäreoption nutzen lassen. Leider gibt die Telekom nicht an, wo es noch klemmt.

Ma habe alle teilnehmenden Dienste über die Voraussetzungen für eine Unterstützung von Private Relay informiert, so die Telekom, wer allerdings viel unterwegs beziehungsweise mobil streamt, StreamOn nutzt und Private Relay aktiviert hat, sollte gelegentlich auf seinen abgerechneten Datenverbrauch schauen.

