Hue Irana und Hue Calla: Zwei neue Outdoor-Leuchtmittel angekündigt

Philips Hue hat für den Gartenbereich mit der Hue Calla in einer neuen Ausführung und der Hue Irana für die Außenfassade jeweils ein neues Leuchtmittel vorgestellt. Wir geben hier einen kurzen Überblick.

Hue Calla: Neues Optik

Signify kündigte zuletzt via Pressemitteilung zwei neue Leuchtmittel für den Outdoor-Bereich an. Die Hue Calla ist kein neues Leuchtmittel im klassischen Sinne, das ist schon länger im Portfolio. Neu ist hier, dass es eine Version mit Edelstahl-Sockel gibt und sie mit 25 Zentimeter in einer dritten Größe verfügbar ist. Wie alle anderen Modelle wird auch dieses Modell mit einem Niedervolt-Trafo an die Stromversorgung angeschlossen.

Die Hue Calla ist für den Einsatz im Garten in entsprechenden Blumenbeeten konzipiert.

Hue Irana

Die neue Hue Irana hingegen wird an Außenfassaden angebracht und kommt in einer schicken Retro-Optik daher. Für das warm-weiße Licht zeichnet sich ein Filament-Leuchtmittel verantwortlich, welches so bei Hue das erste Mal im Outdoor-Bereich verwendet wird. Das soll den Vintage-Look der Lampe noch einmal besonders hervorheben.

Signify kündigte zudem an, für die beiden neuen Modelle spezielle Lichteffekte anbieten zu wollen. Unklar ist, ob es dafür ein neues App-Update bedarf. Hier gibt es keine konkrete Aussage. Dank der Integration des Hue-System in HomeKit lassen sich die beiden neuen Leuchtmittel auch via Siri steuern und in HomeKit-Automationen einbinden.

Preise und Verfügbarkeit

Günstig sind beide Modelle nicht. Für die Hue Irana werden 99,99€ fällig, das neue Modell der Hue Calla kostet hingegen 139,99 Euro. Bis ihr eine Bestellung tätigen könnt, ist noch etwas Geduld gefragt. Der Hersteller kündigte den Marktstart für den 08. Februar 2022 an, was ziemlich exakt in zwei Wochen ist

-----

