AirPods 3 bei Amazon für knapp 175 Euro im Angebot

Wer gerade auf der Suche nach komplett kabellosen In-Ears ist und dabei die AirPods 3 ins Auge gefasst hat, kann sich diese zum aktuell neuen Tiefstpreis sichern.

Für 175€

Die AirPods 3 sind erstmals komplett überarbeitet, was sich vor allem optisch bemerkbar macht. In der Form ähneln sie nun den AirPods Pro und sie unterstützen zudem Spatial Audio. ANC der Transparenzmodus sind allerdings nicht dabei:

Klanglich konnten die AirPods 3 den Testern zufolge einen großen Sprung nach vorne machen, was sicherlich auch am adaptivem Equalizer liegt. Auch die Akkulaufzeit konnte der Hersteller verbessern. Bis zu 6 Stunden sind nun möglich, in Kombination mit dem Case bieten die AirPods 3 nun bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit an.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

