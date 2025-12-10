Hue-App ist in Version 5.57.0 erschienen: Das ist neu

Kurz vor den Festtagen hat Signify noch einmal ein Update für die Hue-Applikation bereitgestellt, welches immens wichtig ist. Wir geben die Details dazu.

Hue-App 5.57.0 ist erschienen

Philips Hue hatte rund um die IFA 2025 einige Neuheiten im Gepäck, wobei die Hue Bridge Pro V3 die größten Implikationen im Alltag hat. Genau hier bessert der Hersteller nun mit diesem Update nach, wovon Besitzer mehrerer älterer Bridges profitieren werden. Anbei einmal die Release-Notes:

Wie versprochen, bieten wir nun Unterstützung für die Migration mehrerer Bridges zu einer Bridge Pro. Sie können nun mehrere Bridges auswählen, die ersetzt werden sollen, während Sie eine neue Bridge Pro einrichten, oder jederzeit weitere Bridges über „Einstellungen > Bridges“ migrieren. Migrieren Sie so viele Bridges wie nötig, solange Ihre Bridge Pro noch über genügend Kapazität verfügt.

Ihre Hue Secure Wired Camera kann nun die Pieptöne von Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern in Ihrem Zuhause erkennen. Wenn ein Alarm ertönt, erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung und Ihre Hue-Leuchten schalten sich automatisch ein. Gehen Sie zu Ihren Kameraeinstellungen und zum Abschnitt „Erkennungen“.

Unter „Einblicke“ im Sicherheitscenter können Sie nun die täglichen Spitzenaktivitäten Ihrer Sicherheitsgeräte einsehen.

Möchten Sie genau wissen, wie viele Geräte Sie in Ihrem Zuhause eingerichtet haben? Jetzt ist das möglich! Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Geräte“, um die Anzahl Ihrer installierten Geräte anzuzeigen. Außerdem haben wir im Abschnitt „Leuchten“ einen praktischen Filter hinzugefügt, mit dem Sie ganz einfach bestimmte Leuchten für jede Ihrer Bridges anzeigen können.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden.

-> Hue-App im App Store