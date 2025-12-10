Diese vier Spiele kommen bei Apple Arcade im Januar 2026 dazu

Bei uns in der Redaktion gibt es einige Mitarbeiter, die ihre Jugend in den 90er-Jahren erlebten. Damals erlebte das Skaten auch dank Tony Hawk einen wahren Boom. Wer hier ein bisschen Nostalgie schnuppern möchte, kann sich auf den Januar bei Apple Arcade freuen.

Diese vier Spiele sind neu

Auch in diesem Monat hat sich Cupertino für eine bewusst reduzierte Anzahl an neuen Spielen empfohlen. Insgesamt werden im Januar 2026 vier neue Spiele erscheinen, die alle ab dem 09. Januar verfügbar sein sollen:

Cozy Caravan : ist ein Einzelspieler-Abenteuer, in dem Handwerk, Handel und Erkundung in einer wunderschönen, gemütlichen Welt zusammenkommen. Man reist mit einem alten, zuverlässigen Wohnwagen durch malerische Landschaften und hilft dabei den Communitys. Während der Reise trifft man auf eine bunte Mischung von Charakteren, knüpft Verbindungen und verbreitet Freundlichkeit im ganzen Land.

: ist ein Einzelspieler-Abenteuer, in dem Handwerk, Handel und Erkundung in einer wunderschönen, gemütlichen Welt zusammenkommen. Man reist mit einem alten, zuverlässigen Wohnwagen durch malerische Landschaften und hilft dabei den Communitys. Während der Reise trifft man auf eine bunte Mischung von Charakteren, knüpft Verbindungen und verbreitet Freundlichkeit im ganzen Land. Sago Mini Jinja’s Garden: hier können Spieler ein brandneues 3-D-Open-World-Abenteuer voller Spaß und Überraschungen erleben.

hier können Spieler ein brandneues 3-D-Open-World-Abenteuer voller Spaß und Überraschungen erleben. True Skate+

Potion Punch 2+

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig zu wissen, hier gelistete Spiele dürfen weder Werbung noch zusätzliche In-App-Käufe enthalten