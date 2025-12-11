Apple TV ist 14x für die Golden Globe Awards 2026 nominiert worden

Apple TV feuert aus allen Rohren, in den kommenden Wochen und Monaten wird es eine Vielzahl an neuen Inhalten geben. Dabei leidet keinesfalls die Qualität, denn der Streamingdienst konnte sich für einen weiteren Award über ein Dutzend Nominierungen sichern.

14x für die Golden Globe Awards 2026 nominiert

Im Januar könnte der Platz im Trophäenschrank von Apple TV wieder etwas enger werden. nach den 31 Nominierungen bei den Critics Coice Awards 2026 ist man nun 14x für die Golden Globe Awards 2026 nominiert:

“F1”

Cinematic and Box Office Achievement

Best Original Score — Hans Zimmer

“Severance”

Best Television Series — Drama

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama — Adam Scott

Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama — Britt Lower

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television — Tramell Tillman

“Pluribus”

Best Television Series — Drama

Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama — Rhea Seehorn

“Slow Horses”

Best Television Series — Drama

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama — Gary Oldman

“The Studio”

Best Television Series — Musical or Comedy

Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Musical or Comedy — Seth Rogen

Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television — Catherine O’Hara

“The Morning Show”

Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television — Billy Crudup

Der Film „F1“ wird übrigens am kommenden Freitag exklusiv für alle Abonnenten auf Apple TV im Streaminung verfügbar sein. Er gilt als bisher kommerziell erfolgreichste Produktion von Apple TV.

Verleihung findet im Januar 2026 statt

Die Golden Globes werden im Januar 2026 vergeben. Konkret werden die Awards am 11. Januar 2026 verliehen und gelten mit Blick auf den Film „F1“ als wichtiger Gradmesser für die anstehenden Oscars.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.