Hue-App bessert mit dem Update auf Version 5.55 beim AI Assistant nach

Noch immer hängt der Hue-App ein verstaubtes Image nach, was nicht ganz fair ist. Denn seit über einem Jahr wird die Applikation regelmäßig gepflegt. Knapp drei Wochen nach dem letzten Update steht die nächste Aktualisierung in den Startlöchern.

Hue-App 5.55 ist da

Diese Aktualisierung adressiert genau zwei Dinge: Einerseits werden die Interaktionen mit Hue Secure deutlich verbessert, andererseits darf sich der AI Assistant über Verbesserungen freuen. Anbei einmal die Release-Notes:

Der Hue Al-gestützte Assistent kann jetzt Automatisierungen auf Abruf erstellen.

Beschreiben Sie einfach, welches Verhalten Sie wünschen, und er erstellt eine Automatisierung für Sie. Keine Sorge – Sie können diese später bei Bedarf jederzeit anpassen (verfügbar in ausgewählten Ländern für Telefone, die auf Englisch eingestellt sind).

Sie können jetzt direkt von Ihrem gesperrten Bildschirm aus schnelle Aktionen für Hue Secure Motion Detected-Benachrichtigungen ausführen, z. B. die Möglichkeit, ein Ereignis als sicher zu markieren oder das Licht Ihrer Sicherheitsgeräte wie Innenbewegungssensoren, Kontaktsensoren und Kamerageräte einzuschalten.

Ihre Sicherheitszeitleistenereignisse werden jetzt nach Sicherheitsereignissen kategorisiert, sodass Sie Ihren Zeitverlauf leichter durchlesen können.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden.

-> Hue-App im App Store

