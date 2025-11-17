Das sind die neuen Spiele bei Apple Arcade im Dezember 2025

Es ist ungewiss, ob wir noch in diesen Monat oder Jahr einen Nachfolger des aktuellen Apple TV 4K sehen werden. Das aktuelle Modell ist mit dem A15 Bionic ausreichend motorisiert, gerade für Apple Arcade. Der Spieledienst ist ein gutes Stichwort, denn im Dezember gibt es wieder einige neue Titel.

Die neuen Titel bei Apple Arcade

Der Spieledienst nennt das neue Spiel mit SpongeBob Schwammkopf in Bikini Bottom als das neue Highlight. Dazu gibt es noch diese weiteren Neuheiten:

Ab dem 04. Dezember

SpongeBob: Patty Pursuit 2: In diesem Krabbenburger-Abenteuer müssen SpongeBob und Plankton ihre Differenzen beiseitelegen und zusammenarbeiten. Ihre Mission: Die verschwundene Frittierstation der Krossen Krabbe wiederfinden, Planktons auf mysteriöse Art und Weise verschwundene Erfindungen aufspüren und Bikini Bottom vor einem hinterhältigen Mastermind retten, dessen Identität noch im Verborgenen liegt. Doppelter Gamingspaß: Die Charaktere SpongeBob und Plankton sind beide spielbar – und im lokalen Koop-Modus können zusätzlich Familie oder Freund:innen mitspielen. Von den Straßen von Bikini Bottom über die staubigen Pfade von Dead Eye Gulch bis hin zu den sandigen Ufern von Goo Lagoon erkunden SpongeBob und Plankton lebhafte Schauplätze, die der beliebten Zeichentrickserie nachempfunden sind, lösen einzigartige Rätsel und kämpfen dabei gegen skurrile Bossgegner.

PowerWash Simulator: PowerWash Simulator bringt das befriedigende Erlebnis, Schmutz und Dreck einfach wegzuwaschen, exklusiv über Apple Arcade auf Mobilgeräte. Mit optimierter Touch-Steuerung und Gyroskop-Unterstützung können Spieler:innen ihre Sorgen mit dem beruhigenden Klang von Wasser unter Hochdruck wegspülen. Zum Start stehen beliebte Inhalte und Aufträge zur Verfügung, darunter das SpongeBob Schwammkopf-Spezialpaket und Bonus-Missionen. Weitere Special Packs folgen nach dem Launch – ohne zusätzliche Kosten.

Cult of of the Lamb Arcade Edtion: Diese Version enthält exklusive Inhalte, darunter neue Formen von Followern, Dekorationen und Outfits, sowie alle bisherigen Inhaltsupdates und kostenpflichtigen Zusatzpakete.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig zu wissen, hier gelistete Spiele dürfen weder Werbung noch zusätzliche In-App-Käufe enthalten