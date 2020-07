HomePod mit Spotify und Co.: Beta bietet erstmals standardmäßige Nutzung anderer Musikdienste

Auf dem HomePod können Nutzer in Zukunft auch andere Dienste als Apple Music zur Musikwiedergabe per Siri nutzen. Die neue Option können nun erste Tester der nächsten HomePod-Softwareaktualisierung nutzen. Allerdings wird es wohl nötig sein, dass die Anbieter der neuen Dritt-Dienste hier noch nacharbeiten.

Einer der Kritikpunkte am HomePod war immer, dass hier nur Musik und Podcasts aus Apples eigenem Diensteangebot abgespielt werden konnten. Sollte Siri zur Steuerung der Wiedergabe genutzt werden, musste Apple Music her, Spotify kann aktuell nur über den Umweg Über ein iPhone, iPad oder Mac-Gerät auf dem HomePod laufen. Das ändert sich in Zukunft.

There it is…The ability to select default services for Music, Podcasts and Audiobooks on HomePod cc @markgurman pic.twitter.com/bmy8lnAV2f — Matt (@ttam110) July 7, 2020

Die Möglichkeit, alternative Dienste für die Wiedergabe von Musikk, Podcasts und Hörbüchern einzustellen, ist Bestandteil der zweiten Beta des kommenden Updates für die HomePod-Software, die ebenfalls aktuell getestet wird. Ausgewählte Mitglieder des AppleSeed-Programms, ebenfalls ein Testzyklus für Apple-Software, erhielten neben den übrigen Betas auch die HomePod-Beta, die gestern gemeinsam mit dem Rest der neuen Testversionen auch eine neue Version erhielt.

Entwickler müssen noch nacharbeiten

Wie viele Dienste schlussendlich am HomePod für die Medienwiedergabe konfiguriert werden können, ist noch nicht absehbar. Das wird wohl auch davon abhängen, wie zügig die Anbieter von Drittdiensten ihre Anbindung an den HomePod implementieren werden.

Aktuell kann zwar die Standardeinstellung für Musikwiedergabe geändert werden, Spotify lässt sich aber noch nicht konfigurieren. Die finale Version der nächsten HomePod-Software dürfte im Herbst gemeinsam mit iOS 14 und tvOS 14, auf dem sie seit einiger Zeit basiert, für alle Nutzer eines HomePod zur Verfügung gestellt werden.

