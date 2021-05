HomePod klemmt plötzlich bei Apple Music-Nutzung, bei euch auch?

Der HomePod ärgert einige Nutzer seit kurzem, indem er sich weigert, Songs auf Apple Music zu spielen. Diese sind bei einem Aufruf über Siri angeblich plötzlich unauffindbar. Das Problem tritt seit dem Update auf die HomePod-Software 14.5 auf. Seid ihr von dem Problem ebenfalls betroffen?

Apple-Nutzer mit einem HomePod (Affiliate-Link) haben seit kurzer Zeit Probleme bei der Wiedergabe von Musik. Nutzer berichten seit wenigen Tagen etwa in den sozialen Medien gehäuft darüber, dass ihr Smart Speaker sich plötzlich weigert, Musik auf Apple Music abzuspielen.

@AppleSupport Hey 👋 Siri seems unable to find music as of some time today. I’m a Music subscriber and it’s failing on iOS and HomePod. I just get “I didn’t find x on Apple Music” for any request I make. I’ve seen other similar complaints on Twitter.

— Mike McNamara (@MikeMcNamara) May 4, 2021