Home HomePod & Apple Music HomePod erhält Software 14.1 mit Intercom-Feature und Siri-Verbesserungen

HomePod erhält Software 14.1 mit Intercom-Feature und Siri-Verbesserungen

Apple hat heute Abend auch das Update auf Version 14.1 für den HomePod verteilt. Die Aktualisierung bringt unter anderem die neue Intercom-Funktion, die Apple im Rahmen der Keynote vorgestellt hatte. Das Update wird im Laufe der nächsten Tage auf allen Lautsprechern automatisch installiert.

Der HomePod hat heute Abend ebenfalls ein Update erhalten. Apple verteilt ab sofort die Softwareversion 14.1 für den Lautsprecher.

Die HomePod-Software 14.1 bringt die Unterstützung für den neuen HomePod Mini, der allerdings erst ab Mitte November bei den Kunden eintrifft. Darüber werden neue Funktionen hinzugefügt. Größte Neuerung ist hier Intercom: Innerhalb einer Familie können Nutzer mit dem Feature Sprachnachrichten per Siri von HomePod zu HomePod, an ein iPhone, iPad, eine Apple Watch oder per CarPlay in ein Auto schicken. Es können auch Nachrichten in definierte Zonen geschickt werden.

Weitere Neuerungen der HomePod-Software 14.1

Es ist nun möglich, einen Song für den Wecker zu verwenden – allerdings nur aus dem Angebot von Apple Music. Weiter können Alarme und Timer jetzt per Siri auch auf anderen HomePods abgestellt werden.

Weiter wird ein Fehler beseitigt, der bei Stereo-Paaren bei manchen Nutzern eine asynchrone Wiedergabe verursacht hat. Ferner wird die Performance von Siri bei der Steuerung mehrerer HomePods verbessert. Das Update installiert sich im Laufe der nächsten Tage automatisch auf allen HomePods, es kann allerdings auch über die Home-App manuell geladen werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!