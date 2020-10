Home Betriebssystem Jetzt für alle: iOS 14.1 bringt eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Apple hat gerade eben iOS 14.1 veröffentlicht – diesmal auch wirklich für alle Nutzer. Das Update unterstützt die neuen iPhone 12-Modelle und bringt auch für andere Nutzer eine ganze Menge an Fehlerbeseitigungen und Verbesserungen.

Apple hat gerade eben iOS 14.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update wiegt auf einem iPhone 11 Pro knapp 500 MB und kann ab sofort geladen und installiert werden. Falls es bei manchen noch nicht zu sehen ist, einfach noch ein wenig Geduld.

Das Update auf iOS 14.1 bringt die Unterstützung für das neue iPhone 12 und iPhone 12 Pro, die in den nächsten Tagen ausgeliefert werden. Sie werden schon mit iOS 14.1 ausgeliefert.

Darüber hinaus bringt iOS 14.1 eine ganze Reihe an Verbesserungen für alle Nutzer, inklusive die Möglichkeit der 10-Bit-Videobearbeitung- und Wiedergabe ab dem iPhone 8.

Weiter wird ein Problem behoben, bei dem Widgets in der falschen Größe angezeigt wurden und beim Bewegen Apps aus Ordnern entfernt worden sind. Weiters wurde ein Problem bei der Einrichtung einer Apple Watch in der Familienkonfiguration gelöst, sowie eine falsche Anzeige des Gehäusematerials der Apple Watch korrigiert.

Ein Bug, der das Laden von Songs und das Hinzufügen in die Mediathek verhindert hat, wurde behoben.

Auch ein Bug, der die Auflösung beim Videostreaming zu Beginn einer Wiedergabe verringerte wurde gelöst und der Taschenrechner zeigt jetzt wieder alle Nullen korrekt an.

