HomeKit-fähiges Zubehör von Meross im Angebot: Heute bis zu 23% sparen

Wer das neue Jahr nutzen möchte, um sich endlich dem Thema Smart Home zu widmen, findet heute passende Angebote. Meross hat bei einigen Produkten den Rotstift angesetzt und bietet euch einen Preisnachlass von bis zu 23% an.

Der Hersteller Meross ist noch ein recht junges Unternehmen, konnte sich in den letzten zwei Jahren aber einen festen Platz in HomeKit sichern. Dies gelang vor allem mithilfe von wirklich günstigen Preisen, die den gesamten Markt für HomeKit-Zubehör in Bewegung brachten. Auf Qualität muss man dabei keinesfalls verzichten, wenngleich deutlich höherpreisige Produkte hier und da Vorteile bieten. Doch für den Einstieg in HomeKit eignet sich Meross hervorragend. Folgende Angebote gibt es heute:

