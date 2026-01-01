Neujahresfolge | Apfelplausch-Quiz | Hot Takes für 2026 – Apfelplausch #424

Einen guten Start ins neue Jahr wünschen euch die vier Apfelplauscher. In unserer Neujahresfolge werfen wir einen Blick auf den Apfelplausch 2025 und diskutieren heiß über unsere Erwartungen an Apple 2026. Viel Spaß beim Hören!
Kapitelmarken
-
- 0:00: Das Apfelplausch-Quiz 2025
- 09:28: Worauf freuen wir uns 2026?
- 22:28: Streitgespräch: Wie regelt Tim Cook seine Nachfolge?
- 39:28: Ist Geld alles? Unsere Erwartungen von Apple
- 55:45: Apples Rolle im KI-Rennen und regulatorische Herausforderungen
- 01:01:45: Unsere „Hoffnungswetten“ für 2026
