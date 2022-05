Apple Fitness+: YouTuberin iJustine blickt hinter die Kulissen

Apple Fitness+ existiert in den USA bereits seit fast anderthalb Jahren. Seitdem ist viel passiert, unter anderem, dass der Dienst um viele neue Workouts erweitert wurde und auch in Deutschland angekommen ist. Dennoch war es uns bislang nicht möglich, einmal hinter die Kulissen von Apple Fitness+ zu blicken. Genau das ist nun YouTuberin iJustine gelungen, die sich nicht nur das Studio ansehen durfte, in dem die Workouts aufgezeichnet werden, sondern auch ein Interview mit dem Chef des Dienstes führen konnte.

Alle Workouts, die auf Apple Fitness+ verfügbar sind, werden in einem Studio in Los Angeles aufgenommen. Dieses durfte YouTuberin iJustine vor ein paar Tagen besichtigen und hat hierzu ein Video auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht.

Das Studio besteht aus einem Raum, der von allen 27 Trainern genutzt wird, die Apple Fitness+ angehören, um dort ihre Kurse aufzuzeichnen. Dabei sind sie von insgesamt 13 Roboterkameras umgeben. Dies ermöglicht den Trainern, beim Aufzeichnen der Workouts beinahe ganz allein in einem Raum zu sein. Hinter den Kulissen würde alles Weitere jedoch von einem großen Team verwaltet.

Abgesehen von einer Studio-Tour hatte iJustine auch die Möglichkeit, Apples Vice President Jay Blahnik zu interviewen, der für Apple Fitness+ zuständig ist. Dabei betonte dieser, dass Apple sich stark dafür engagiere, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, fit zu bleiben:

„We’ve had a really great time innovating and we’re just going to keep pushing. We are really committed to this notion of trying to welcome as many people as possible regardless of where they’re at in their fitness journey so they’ll keep coming.“