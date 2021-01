Home Betriebssystem Heute Abend kommt watchOS 7.3 mit neuen Zifferblättern und Time to Walk

Apple wird heute Abend watchOS 7.3 für alle Nutzer veröffentlichen. Das Update bringt unter anderem neue Zifferblätter und unterstützt das Feature Time to Walk, wenn auch nicht in Deutschland. Neben watchOS 7.3 könnte Apple heute Abend auch weitere Updates veröffentlichen.

Apple möchte heute noch watchOS 7.3 für alle Nutzer veröffentlichen, das geht aus einer Presseankündigung hervor. Diese adressiert indes in der Hauptsache Neuerungen in Zusammenhang mit Apples Black Unity-Initiative, die die farbige Community und ihre Geschichte in den USA mehr in den Fokus stellen möchte. Im Rahmen dieser Kampagne präsentiert Apple ab Februar auch ein neues Armband und eine Apple Watch Series 6 in limitierter Auflage.

watchOS 7.3 behebt Fehler und unterstützt Time to Walk

Neben den neuen Unity-Zifferblättern, die mit watchOS 7.3 eingeführt werden, bringt das Update auch eine Optimierung bei der Nutzung von Time to Walk. Das Feature läuft prinzipiell auch mit watchOS 7.2, es wird per Server-Update freigeschaltet. Unter watchOS 7.3 läuft die Funktion noch etwas flüssiger, was aber für Nutzer in Deutschland ohnehin belanglos ist, wie wir gestern berichtet hatten.

Daneben wird die EKG-Funktion in mehreren neuen Ländern eingeführt, darunter Japan und den Philippinen. Diese Märkte erhalten auch die Benachrichtigungen bei einer unregelmäßigen Herztätigkeit. Zudem behebt das Update auf watchOS 7.3 verschiedene Probleme, unter anderem in Zusammenhang mit dem Kontrollzentrum.

Der Release Candidate von watchOS 7.3 liegt den Entwicklern bereits seit letzter Woche vor. Das Update kommt wahrscheinlich wie üblich gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit, womöglich zusammen mit iOS 14.4 und iPadOS 14.4.

