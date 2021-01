Home Deals Exklusiv-Deal für Leser: Meross HomeKit-Garagentoröffner für knapp 40€

Exklusiv-Deal für Leser: Meross HomeKit-Garagentoröffner für knapp 40€

Meross ist den meisten von euch ein Begriff: Ein seriöser und günstiger Hersteller von HomeKit-fähigem Zubehör, der zudem immer wieder mit attraktiven Angeboten punktet. Und dem setzen wir noch einen drauf, da wir einen Extra-Rabatt vom Hersteller organisieren konnten! Diesen findet ihr nur mit unserem Link.

Meross Garagentoröffner

Der Meross Garagentoröffner kostet regulär 52,99€, für die es derzeit bei Amazon einen 10%-Rabattgutschein gibt. Wir steuern von on top aber noch den folgenden Gutschein-Code „3FHTWCXD“ bei. In dieser Kombination könnt ihr den Preis auf insgesamt 40,69€ drücken, was in unseren Augen ein Knallerdeal ist:

Meross Smart WLAN Garagentoröffner funktioniert mit Apple HomeKit, APP-Steuerung, Kompatibel mit Alexa, Google Assistant und SmartThings, kein Hub erforderlich

Hersteller: meross

Preis bei amazon* : Hersteller: merossPreis bei amazon* : 52,99 EUR



Der Deal ist übrigens begrenzt und läuft nur, solange der Vorrat reicht.

Wir danken Meross für das kleine Goodie für die Apfelpage-Leser!

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!