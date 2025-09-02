Haribo macht die Geeks froh: farbenfrohes Ladezubehör angekündigt

Werbung ist lästig, doch einige Werbeslogans bleiben im Ohr. Dazu zählt auch der Claim „Haribo macht Kinder froh, und Erwachsene ebenso“. Zukünftig gilt dies auch für Geek, denn es wird Zubehör für das Smartphone geben. Als technologischer Partner fungiert HK DC Global. Wir geben einen kurzen Überblick.

Zubehör mit Goldbären drauf

Das Design wird von Haribo beigesteuert, dabei handelt es sich um Goldbären, inklusive dem ikonischen Schriftzug. Dabei handelt es sich um eine Maus, ein Ladepuck für die Apple Watch und ein USB-C-Kabel. Für Nutzer, die neben ihrer Uhr auch iPhone oder MacBook mit Strom versorgen wollen, sind zwei GaN-Netzteile verfügbar, die wahlweise 65 oder 45 Watt Ladeleistung bieten. Das größere Modell verfügt über zwei USB-C-Ports sowie einen USB-A-Port, während die kleinere Ausführung nur einen einzelnen USB-C-Anschluss bereithält. Interessant ist die äußerst kompakte Powerbank, die 10.000 mAh bieten soll. Diese wird aber wie die angekündigten In-Ears erst in einigen Wochen verfügbar sein.

Preise und Verfügbarkeit

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, das farbenfrohe Design fällt aber auf jeden Fall auf. Wie dem auch sei, preislich ist das angekündigte Zubehör überraschend günstig und ab sofort bei Amazon bis auf wenige Ausnahmen verfügbar:

